南韩五家航空公司周六开始 禁止机舱内使用「尿袋」

充电宝（香港称流动电源，俗称尿袋）品质参差，去曾发生有充电宝在飞机上自燃。韩联社报道，南韩大韩航空等韩进集团旗下五家航空公司今日（23日）表示，将从本月26日起全面禁止机舱内使用充电宝。

相关新闻：游韩注意︱釜山航空飞香港客机起火致7伤 疑行李架不明物品自燃所致

大韩航空（Korean Air）、韩亚航空（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首尔航空（Air Seoul）国内线和国际线客机机舱内将禁止用充电宝为手机、平板电脑、笔电、数码相机等电子终端充电的行为。

符合容量和个数规定的充电宝可被带入机舱。旅客在乘机前须将充电宝放入密封袋中或在充电口粘上绝缘胶带。带入机舱后，充电宝不得置放于行李架，只能随手携带或放置于座位下方等处。