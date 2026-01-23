南韩五家航空公司周六开始 禁止机舱内使用「尿袋」
更新时间：16:31 2026-01-23 HKT
发布时间：16:31 2026-01-23 HKT
发布时间：16:31 2026-01-23 HKT
充电宝（香港称流动电源，俗称尿袋）品质参差，去曾发生有充电宝在飞机上自燃。韩联社报道，南韩大韩航空等韩进集团旗下五家航空公司今日（23日）表示，将从本月26日起全面禁止机舱内使用充电宝。
相关新闻：游韩注意︱釜山航空飞香港客机起火致7伤 疑行李架不明物品自燃所致
大韩航空（Korean Air）、韩亚航空（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首尔航空（Air Seoul）国内线和国际线客机机舱内将禁止用充电宝为手机、平板电脑、笔电、数码相机等电子终端充电的行为。
符合容量和个数规定的充电宝可被带入机舱。旅客在乘机前须将充电宝放入密封袋中或在充电口粘上绝缘胶带。带入机舱后，充电宝不得置放于行李架，只能随手携带或放置于座位下方等处。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT