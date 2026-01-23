亚马逊历来最大规模裁员 传再砍1.5万人

知情人士透露，亚马逊（Amazon）正计划于下周进行第2轮裁员，这是亚马逊缩减约3万名办公室员工整体目标的一环。亚马逊去年10月已裁减约1.4万个白领职位，约为3万人目标的一半。这将是亚马逊30年历史上最大规模的裁员，亚马逊曾于2022年裁减约2.7万个职位。

知情人士指，今次裁员总数预计与去年大致相同，最快可能于下周二（27日）开始。亚马逊发言人拒绝置评。

亚马逊进行30年历史上最大规模的裁员。路透社

亚马逊去年10月已裁减约1.4万个白领职位。法新社

亚马逊行政总裁贾西指公司官僚体系过于庞大。路透社

网络服务、零售等部门受影响

知情人士表示，公司旗下的亚马逊网路服务（AWS）、零售、Prime Video以及名为「人员体验与技术」（People Experience and Technology）的人力资源等部门的职位，预计将受到影响，但完整范围暂时未悉。

消息人士也提醒，亚马逊的计划细节仍可能有变数。

AI兴起导致裁员

亚马逊是总部位于西雅图的线上零售商，将去年10月的一轮裁员归因于人工智能（AI）软件的兴起，并在公司内部信中表示：「这一代AI是自网际网路以来我们所见过最具变革性的技术，它让公司能以前所未有的速度创新。」

然而，行政总裁贾西（Andy Jassy）后来在公司第3季财报电话会议上告诉分析师，这次裁员「并非真正由财务驱动，甚至也不是真正由AI驱动」，而是「文化问题」，意指公司官僚体系过于庞大。

白领人力将持续缩减

贾西去年曾表示，他预期随著AI应用带来效率提升，亚马逊的白领人力将随时间缩减。

目前各大企业正日益利用AI编写软件程式码，并采用AI代理将例行任务自动化，以节省成本并降低对人力的依赖。亚马逊在去年12月的年度AWS云端运算大会上，大力宣传旗下最新的AI模型。

裁减全部3万个职位将占亚马逊158万名员工的一小部分，但却占亚马逊白领人力的近10%。亚马逊大部分员工是在订单履行中心和仓库工作。