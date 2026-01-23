伊朗局势 | 反政府示威传逾5000死 特朗普：美舰队正驶往伊朗 希望不必动武

美国总统特朗普周四（22日）表示，美国一支舰队正驶往伊朗，但他希望不必动用，同时再次警告德黑兰当局不要杀害抗议民众或重启核子计划。美国不具名官员透露，航空母舰「林肯号」和数艘导弹驱逐舰将在未来几天内抵达中东地区。而伊朗人权组织表示，伊朗针对全国反政府的血腥镇压造成的死亡人数，已上升至最少5002人。伊朗革命卫队指挥官·帕克普尔则警告美国不要误判，指伊朗已扣上扳机，准备执行最高统帅的命令与措施。

林肯号日内抵中东

特朗普在总统专机「空军一号」上对记者表示，美国正调集重兵前往伊朗，许多舰艇正在驶向伊朗。他说：「我们有很多舰艇前往那个方向，以防万一。我当然不想看到有什么事情发生，但我们正密切关注他们。这是一支庞大的舰队，我们正调集重兵前往伊朗。」

特朗普指，美舰队正驶往伊朗，希望不必动武。法新社

特朗普表明，美国正调集重兵前往伊朗。法新社

特朗普再次警告德黑兰当局不要杀害抗议民众或重启核子计划。美联社

一名美国官员说，美国也正考虑在中东部署更多防空系统，这对于防范伊朗空袭中东美军基地至关重要。

拟中东部署更多防空系统

这些部署措施为特朗普增加更多选项，不仅能在区域紧张时加强保护美军，也能继去年6月空袭伊朗核子设施后，进一步扩大军事行动。

特朗普多次扬言军事干预以遏阻伊朗血腥镇压，但抗议潮上周趋缓，特朗普措辞不再如此强硬，并称他挡下了伊朗处决行动。

特朗普周四重申这项说法，表示伊朗在他施压后取消对将近840人的绞刑。

人权组织：逾2.68万人被捕

总部位于美国的人权团体「人权行动者新闻通讯社」报告，到目前为止，已证实5002人在伊朗针对全国反政府的血腥镇压中死亡，包括4716示威者、203名政府相关人士、43名儿童及40名未参与抗议的平民；另有9049宗死亡事件待查。报告补充，当局扩大逮捕行动，拘留超过2.68万人。

伊朗有关当局日前证实有3117人丧生，这是官方首度公布抗议活动死亡人数，人权组织认为实际死亡人数远高于官方数字。

特朗普被问到有多少抗议者丧命时说：「没人知道…我的意思是，不管怎样，人数很多。」

伊朗革命卫队：已扣上扳机

而伊朗革命卫队指挥官帕克普尔警告以色列和美国要避免误判，声称从历史经验和12天强加战争中学习，避免遭遇更痛苦和遗憾的命运。

他说：「伊斯兰革命卫队和已经扣上扳机，比以往任何时候都更充分准备，准备执行最高统帅的命令与措施。」

