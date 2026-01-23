Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰北清莱白庙爆肢体冲突 台情侣与当地游客大打出手 影片疯传

即时国际
更新时间：10:13 2026-01-23 HKT
发布时间：10:13 2026-01-23 HKT

泰国北部清莱府知名观光景点白庙近日爆发游客冲突事件，有台湾人与当地人疑似因在著名的奈何桥上违规拍照问题，爆发口角并大打出手，闹进警局。整段过程被旁观民众拍下，长约12秒钟，并在网上疯传，引起热议。

疑台游客违规拍照惹不满

据泰国传媒报道，事发于1月15下午，当时有一对台湾情侣行经白庙通往主殿的奈何桥（轮回桥）时，疑似想在桥上留影，无视庙方禁止停留拍照的规定。后方台泰情侣上前理论，但因语言隔阂，2对情侣最终争执不休，演变成肢体冲突，其他旅客则围观拍照。

台泰游客冲突，吸引民众围观拍照。ลุยชนข่าว/FB
台泰游客冲突，吸引民众围观拍照。ลุยชนข่าว/FB
泰国北部清莱府的白庙是知名观光景点。泰国政府旅游局
泰国北部清莱府的白庙是知名观光景点。泰国政府旅游局
白庙近日爆发游客冲突事件。维基网站
白庙近日爆发游客冲突事件。维基网站

寺庙保安人员迅速介入制止，并将双方当事人带回清莱警局处理。当地警方透露，经调解后，双方承认是误会一场，没有造成严重伤害意图。在警方见证下，双方握手言和，同意互相赔偿损失并缴纳相关罚款，但具体金额并未对外公布。

警介人后握手言和 互相赔偿损失

庙方对此回应，奈何桥周边设有多种语言的告示牌，明确告知游客为了安全请勿停留，认为今次冲突纯属单一事件，不影响白庙正常开放与旅游氛围，但也再次呼吁游客务必遵守参观规则，共同维护景点秩序。

涉事的奈何桥为泰国知名艺术家许龙才（Chalermchai Kositpipat）设计的代表作，因桥面狭窄且为艺术景观区，庙方早已设有多国语言告示，提醒游客禁止停留拍照，以维护秩序与安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
20小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
21小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
23小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
19小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
18小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
17小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
影视圈
12小时前
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
影视圈
18小时前