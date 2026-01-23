泰北清莱白庙爆肢体冲突 台情侣与当地游客大打出手 影片疯传
更新时间：10:13 2026-01-23 HKT
发布时间：10:13 2026-01-23 HKT
发布时间：10:13 2026-01-23 HKT
泰国北部清莱府知名观光景点白庙近日爆发游客冲突事件，有台湾人与当地人疑似因在著名的奈何桥上违规拍照问题，爆发口角并大打出手，闹进警局。整段过程被旁观民众拍下，长约12秒钟，并在网上疯传，引起热议。
疑台游客违规拍照惹不满
据泰国传媒报道，事发于1月15下午，当时有一对台湾情侣行经白庙通往主殿的奈何桥（轮回桥）时，疑似想在桥上留影，无视庙方禁止停留拍照的规定。后方台泰情侣上前理论，但因语言隔阂，2对情侣最终争执不休，演变成肢体冲突，其他旅客则围观拍照。
寺庙保安人员迅速介入制止，并将双方当事人带回清莱警局处理。当地警方透露，经调解后，双方承认是误会一场，没有造成严重伤害意图。在警方见证下，双方握手言和，同意互相赔偿损失并缴纳相关罚款，但具体金额并未对外公布。
警介人后握手言和 互相赔偿损失
庙方对此回应，奈何桥周边设有多种语言的告示牌，明确告知游客为了安全请勿停留，认为今次冲突纯属单一事件，不影响白庙正常开放与旅游氛围，但也再次呼吁游客务必遵守参观规则，共同维护景点秩序。
涉事的奈何桥为泰国知名艺术家许龙才（Chalermchai Kositpipat）设计的代表作，因桥面狭窄且为艺术景观区，庙方早已设有多国语言告示，提醒游客禁止停留拍照，以维护秩序与安全。
最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT