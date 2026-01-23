纽时民调显示支持度下滑 特朗普扬言控告造假 斥刑事犯罪

美国《纽约时报》与锡耶纳大学（Siena University）最近公布的一份民调显示，总统特朗普的支持度持续下滑。特朗普强烈不满，扬言将控告纽时并要求负责，同时声称这是「假民调」，实际上应视为刑事犯罪。 《纽约时报》回应指出，这项诉讼是「试图压制独立报道」与「恐吓传媒」。

特朗普是在上述民调公布后发出上述威胁。这项民调显示，现年79岁的特朗普支持度仅40%，此一数字与多项民调结果一致，皆显示特朗普在第2任期周年之际，支持度下滑。

特朗普斥纽时民调造假。路透社

纽时民调指特朗普支持度下滑。法新社

《纽约时报》回应指出，这项诉讼是「试图压制独立报道」与「恐吓传媒」。法新社

纽时：图恐吓传媒

这项民调指出，特朗普声望持续下滑原因，包括经济处理方式以及对非法移民采取军事化强硬手段。这项民调被视为美国最具权威与准确度最高的政治民调之一，它并指出特朗普在2024年胜选时所建立的支持联盟正逐渐瓦解，选择支持特朗普的年轻族群与非白人选民如今已不再相挺，只剩下核心的年长与白人选民支持他。

特朗普在自家社交媒体平台Truth Social发文说：「纽约时报/锡耶纳大学民调将被纳入我对这家失败媒体的诉讼之中。」他指控纽时须为「激进左派的谎言与不法行为」负起全责。

特朗普进一步表示，「虚假与欺骗性民调，实际上应视为刑事犯罪。」

已提出多项诽谤诉讼

特朗普近年来已对多家媒体提出诽谤诉讼，包括英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）、《华尔街日报》、美国哥伦比亚广播公司（CBS）与美国广播公司（ABC），其中部分案件已以数百万美元和解。

他2025年9月首度向纽时提出诽谤诉讼并索偿150亿美元（1166亿港元），理由是纽时刊登不实报导，意图损害2024年总统大选的个人选情与声誉。此案一度遭联邦法官驳回，后于10月修正后重新提出。