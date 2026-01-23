Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日相高市早苗在内阁会议上决定解散众议院

即时国际
更新时间：08:51 2026-01-23 HKT
发布时间：08:50 2026-01-23 HKT

日本首相高市早苗当地时间23日上午在内阁会议上决定解散众议院。

分析人士认为，高市选择此时解散众议院的主要目的是想借当前国内的高支持率巩固政权。日本山口大学名誉教授纐缬厚表示，高市如果不举行新选举而召开国会例会的话，其内阁很可能会因经济、外交、献金丑闻等问题遭到严厉质询而失去支持，因此她希望在失分前强化政权进行博弈。

本届日本国会众议院议员的任期原定于2028年10月届满。日本宪法规定，众议院选举后30天内须召集国会，举行首相指名选举。

在野的立宪民主党和公明党创建的新党「中道改革联合」22日在国会内召开建党大会，超过160名众议员参加，启动了新党运营。联合执政的自民党和日本维新会向高市提交了将成为众院选举主要争论点之一的外国人政策的建议，力争获得保守人群的选票。解散后，政府将在内阁临时会议上敲定「27日发布公告、2月8日投计票」的众院选举日程。选战即将打响。

