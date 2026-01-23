日本众议员正式解放 大选下月8日投票

日本首相高市早苗当地时间23日上午在内阁会议上决定解散众议院。随著众议院议长额贺福志郎23日在众议院全体会议上宣读解散诏书，日本众议院正式解散。1月27日发布众议院选举公告，2月8日进行投票。这是日本众议院60年来首次在国会例会开幕日解散。

新华社报道，当天上午，日本首相高市早苗和全体阁僚召开内阁会议，通过众议院解散决议书。23日是日本国会例会开幕的日子，当地时间13时（香港时间12时），日本众议院举行全体会议，额贺福志郎宣读解散诏书，日本众议院正式解散。

60年来首次国会开幕日解散

分析人士认为，高市选择此时解散众议院的主要目的是想借当前国内的高支持率巩固政权。日本山口大学名誉教授纐缬厚表示，高市如果不举行新选举而召开国会例会的话，其内阁很可能会因经济、外交、献金丑闻等问题遭到严厉质询而失去支持，因此她希望在失分前强化政权进行博弈。

本届日本国会众议院议员的任期原定于2028年10月届满。日本宪法规定，众议院选举后30天内须召集国会，举行首相指名选举。

在野的立宪民主党和公明党创建的新党「中道改革联合」22日在国会内召开建党大会，超过160名众议员参加，启动了新党运营。联合执政的自民党和日本维新会向高市提交了将成为众院选举主要争论点之一的外国人政策的建议，力争获得保守人群的选票。解散后，政府将在内阁临时会议上敲定「27日发布公告、2月8日投计票」的众院选举日程。选战即将打响。