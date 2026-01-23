Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传美国正拉拢内应 图年底前颠覆古巴政权

即时国际
更新时间：08:23 2026-01-23 HKT
发布时间：08:22 2026-01-23 HKT

《华尔街日报》周三援引知情人士消息报道称，美国特朗普政府成功推翻委内瑞拉总统马杜罗后，大受鼓舞，正积极寻找古巴政府内部可策动人士(「内线」)，希望与这些人达成协议，试图于「今年底前颠覆古巴政权」。

报道引述美国高级官员说，特朗普政府对此尚无具体计划，但美政府官员私下认为，对委内瑞拉的军事行动是对古巴的「警告」。报道称，美国企图通过切断委内瑞拉对古巴的石油供应重创古巴经济、削弱古巴共产政权。经济学家分析，古巴石油恐在数周内耗尽，经济运作可能停摆。

据知情人士说，美国情报单位评估，古巴当前经济一片凄凉，长期缺乏民生物资、药品，又经常停电。 古巴国防委员会17日开会批准古巴进入战争状态时的各项计划和措施。 11日，特朗普称，若古巴不尽快「达成协议」，将面临「零石油、零资金」流入的局面。古巴国家主席迪亚斯－卡内尔则表示，古巴已做好准备捍卫每一寸国土。
 

