格陵兰之争｜特朗普：协议赋予美国「全面军事准入权」 传拟加码送岛民$780万换入美公投

美国总统特朗普22日在瑞士达沃斯表示，正推进中的格陵兰相关协议，将赋予美国在当地的「全面军事准入权」，涵盖部署所需的一切军事设施，且「没有期限、也没有结束时间」。他形容，这属国家安全与国际安全需要，强调美方「将拥有我们想要的一切军事准入权」。

特朗普在世界经济论坛期间接受电视访问时透露，协议细节仍在磋商，但方向已定，完成后将容许美国在格陵兰部署其「金穹」导弹防御系统的组成部分。他并重申，相关安排不涉及为准入权「付出任何代价」，而是确保美方在北极战略要地的长期存在。

特朗普日前与北约秘书长吕特会面后，宣称双方已达成框架性共识。不过，丹麦首相弗雷泽里克森随即回应称，丹麦尚未与北约就格陵兰主权问题展开任何谈判，仅表示各方正就如何加强北极共同安全展开讨论，形势依然严峻但「有所进展」。

与此同时，英国《每日邮报》报道，白宫正研究一项被形容为「终极提议」的方案：向每名格陵兰岛民提供100万美元（约780万港元），作为推动公投、并在公投中通过加入美国的诱因。据悉，公投须取得至少六成赞成票方可过关。格陵兰人口约5.7万人，若方案落实，总成本或达570亿美元。

报道指出，尽管金额庞大，但相对于美国每年接近8000亿美元的国防开支，仍属可承受范围，支持者认为或可减轻格陵兰对丹麦补助的依赖，重塑当地经济。此前亦曾有消息称，美方考虑过向岛民提供较低的一次性金额，但丹麦多次强调格陵兰「非卖品」，任何涉及主权的安排均须经哥本哈根同意。