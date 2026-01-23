泰国致命车祸揭案中案 疑牵出跨境电骗集团操作线  死者包括2中国籍乘客

泰国北部甘烹碧府发生一宗夺命交通意外，惟警方在车辆残骸中起获大量可疑通讯工具及分组资料，揭发可能案中有案，而且疑与跨国电信诈骗有关。警方表示，失事车辆早前曾被列入监控名单，怀疑受雇运送外籍「猪仔」（被掳者）前往边境，再转送至邻国诈骗据点工作，正循有组织犯罪方向追查。

失事车辆疑受雇运送「猪仔」往边境

据普兰卡代县警方通报，周四清晨约6时20分接获报案，指一辆挂曼谷车牌的七人车在公路旁失控撞向路边大树。警员联同救援人员到场后，发现车头及右侧严重变形扭曲，车内三人被困且遭挤压，证实当场死亡。

一辆挂曼谷车牌的七人车在公路旁失控撞向路边大树，造成车内3人死亡。泰国警方图片

警方在清理现场及检视死者随身物品时，于背包内发现多达23部智能手机，另搜出一批被标记及分组的通讯设备资料，当中标注「迈阿密」、「得克萨斯」等城市名称。泰国警方图片

死者背包藏23部智能手机 分别标注迈阿密等城市名称

死者包括一名57岁泰国籍司机提普，以及两名中国籍乘客。警方在清理现场及检视死者随身物品时，于背包内发现多达23部智能手机，另搜出一批被标记及分组的通讯设备资料，当中标注「迈阿密」、「德赫萨斯」等城市名称。警方指出，有关标示方式与电诈集团常见的分流线路、帐号及工作分工做法相近，因而提高怀疑。

移民警察其后介入调查，指涉事皮卡在去年11月曾因怀疑「跨境运送外籍人员」而被列入监控名单，当时曾在甘烹碧府一带活动，其后一度失去线索。今次车祸意外令该条疑似「黑色运输线」浮面，警方相信涉事车辆或受人指使，负责将外籍人士运送往边境地区，再转交至邻近国家的诈骗园区或窝点。

警方表示，将核查涉案车辆是否涉及套牌或其他车籍问题，并会对起获的手机通话纪录、聊天数据、定位轨迹及相关通讯资料进行技术鉴证，追查背后指挥者、资金链与协作网络，案件仍在深入调查中。