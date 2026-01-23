Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普控告摩通及戴蒙索偿50亿美元 指基于政治动机关闭其银行帐户 

更新时间：03:54 2026-01-23 HKT
美国总统特朗普入禀美国法院，控告摩根大通（JPMorgan Chase）及其行政总裁戴蒙，索偿至少50亿美元，指该行在2021年1月6日国会山庄骚乱后，停止向他及相关实体提供银行服务，构成所谓「去银行化」（debanking）。

美联社报道，根据诉状，案件已在迈阿密提交。特朗普一方指，摩通在未提供任何补救方案或替代安排下，将特朗普本人、特朗普集团及其关联公司，以及部分家族成员列入「黑名单」，决定「最终且不容置疑」。诉状又声称，摩通此举源于政治及社会动机，认为银行基于所谓「觉醒」立场，刻意与特朗普及其保守政治观点保持距离。

特朗普早前已在社交平台预告将采取法律行动，指多间银行在国会骚乱后拒绝接纳其存款，点名包括摩通及美国银行，惟两家银行均否认相关指控。摩通在最新诉讼提出后，暂未即时回应，但早前曾公开表示，同意「任何人的帐户都不应因政治或宗教信仰而被关闭」。

报道指，特朗普与戴蒙近期关系转趋紧张。本月早些时候，特朗普政府的司法部对联储局主席鲍威尔展开刑事调查的消息传出后，戴蒙曾公开声援鲍威尔。这位摩根大通执行长表示，尽管他对联准会的一些政策选择持有异议，但他「非常尊重鲍威尔这个人」。他警告说：「任何削弱联准会独立性的做法都不是好主意」，并指出这可能会推高通膨和利率。

特朗普迅速针锋相对回应称，戴蒙的说法是错误的，并表示「我的做法没问题」。特朗普上周表示：「我们应该降低利率。​​杰米·戴蒙可能想要更高的利率，也许那样他能赚更多钱。」

本周在瑞士达沃斯世界经济论坛上，戴蒙批评了特朗普提出的将信用卡利率首年上限设定为10%的提议，称这一想法可能造成「经济灾难」。

他也暗示，在特朗普的领导下，美国的可靠性有所下降。戴蒙在一次活动上说：「如果你问我，美国变得不可靠了吗？我的回答是：不。只是以前人们完全依赖美国，而现在这种依赖性降低了。」

 

