印度男遭拍片指控非礼不堪网暴亡 警拘女网红控「教唆自杀」

印度35岁女网红穆斯塔法（Shimjitha Musthafa）拍片指控一名42岁男子在巴士上非礼，影片曝光后获得200多万点阅。这名男子惨遭网暴，不堪打击在家中自尽，警方因此将穆斯塔法拘捕。

16日，穆斯塔法拍摄影片，声称在一辆前往喀拉拉邦帕伊耶恩努尔镇（Payyannur）的巴士上，遭42岁男乘客迪帕克（Deepak U）不当触摸。影片引起巨大回响，18日早上迪帕克父母叫迪帕克起床时，发现房内没有反应，破门惊见儿子身亡。

死者父母指控穆斯塔法为了制造流量捏造非礼指控，令儿子惨遭网暴才会做出傻事，「我的孩子无法承认这样的指责，他没有做错任何事」。有网民仔细观看影片，认为穆斯塔法原本与死者并排站立，她换过位置，疑似为了拍摄故意制造「手踭撞胸」的画面。

警方19日以教唆自杀罪立案调查，对穆斯塔法发出通缉令，21日上午将她拘留，目前正在调查影片真实性。

事件引发大批愤怒民众聚集在警局前抗议，怒斥穆斯塔法不可原谅。喀拉拉邦人权委员会也介入，要求警方在一周内提交报告。