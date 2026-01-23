Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度男遭拍片指控非礼不堪网暴亡 警拘女网红控「教唆自杀」

即时国际
更新时间：00:07 2026-01-23 HKT
发布时间：00:07 2026-01-23 HKT

印度35岁女网红穆斯塔法（Shimjitha Musthafa）拍片指控一名42岁男子在巴士上非礼，影片曝光后获得200多万点阅。这名男子惨遭网暴，不堪打击在家中自尽，警方因此将穆斯塔法拘捕。

16日，穆斯塔法拍摄影片，声称在一辆前往喀拉拉邦帕伊耶恩努尔镇（Payyannur）的巴士上，遭42岁男乘客迪帕克（Deepak U）不当触摸。影片引起巨大回响，18日早上迪帕克父母叫迪帕克起床时，发现房内没有反应，破门惊见儿子身亡。

死者父母指控穆斯塔法为了制造流量捏造非礼指控，令儿子惨遭网暴才会做出傻事，「我的孩子无法承认这样的指责，他没有做错任何事」。有网民仔细观看影片，认为穆斯塔法原本与死者并排站立，她换过位置，疑似为了拍摄故意制造「手踭撞胸」的画面。

警方19日以教唆自杀罪立案调查，对穆斯塔法发出通缉令，21日上午将她拘留，目前正在调查影片真实性。

事件引发大批愤怒民众聚集在警局前抗议，怒斥穆斯塔法不可原谅。喀拉拉邦人权委员会也介入，要求警方在一周内提交报告。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
18小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
12小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
13小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
10小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
8小时前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
3小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
13小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
4小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
11小时前