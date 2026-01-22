杂志封面描绘特朗普骑北极熊 《经济学人》：盟友应为被孤立做准备

美国总统特朗普向格陵兰频频施压之际，赴瑞士达沃斯世界经济论坛发表演说，欧洲原以为他会发表一番激烈言论，但他展示出和解的态度，放弃对欧洲加征关税、排除对格陵兰动武的可能性，之后还称赞了新的「框架」和达成协议的可能性。



然而，《经济学人》杂志在他的演说后发表新一期封面，显示赤裸上身的特朗普骑在一只北极熊身上，网民纷纷联想起多年前流行的一张俄罗斯总统普京骑熊的恶搞图（meme）。

相关新闻：骑黑熊背针筒渡河 普京FB贴图：俄罗斯正拯救世界

《经济学人》新一期封面：特朗普骑北极熊。

至少2018年已流传的普京骑熊恶搞图。 网上图片

《经济学人》在Facebook公布新一期封面的Facebook发文介绍道：「格陵兰危机为所有国家带来教训。美国的盟友必须做好准备，迎接一个他们最终可能被孤立于世、北约不复存在的世界。」



该杂志中东通讯员卡尔斯特罗姆（Gregg Carlstrom）则在X平台发文写道：「美国的同盟关系无法承受一位认为盟友毫无价值的总统所引发的持续性角力。」



美国夺取格陵兰的话题闹得沸沸扬扬，特朗普周二刚在自家社交平台Truth Social发布一张人工智能（AI）生成的图片，显示他在格陵兰岛插上美国国旗，身后站着美国副总统万斯和国务卿鲁比奥，旁边告示牌写着「格陵兰岛2026年成为美国领土」。这幅图也被网民二次创作，改成北格熊抢旗，甚至将告示牌和特朗普推跌的情景。

相关新闻：特朗普发AI图率万斯登岛-预告2026年美国旗插格陵兰

「特朗普骑北极熊」的杂志封面图，令人联想起多年前的一幅「普京骑熊」恶搞图。

普京硬汉形象深入民心，不时有开战机、射击、骑马的照片流出，其中一幅赤裸上身骑马的照片被改成骑熊。照片在网上引起热话，以至2018年普京本人回应，表明骑熊照片并非真实。2020年全球爆发新冠疫情，俄罗斯成为全球首个注册新冠肺炎疫苗的国家时，普京还自贴新版「骑熊图」，显示他赤裸上半身骑黑熊，背着一支超大针筒涉水的合成图片，配文称「俄罗斯拯救世界」。