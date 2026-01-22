南韩实施「AI基本法」 打击滥用人工智能
更新时间：15:28 2026-01-22 HKT
南韩周四（22日）正式实施指引如何使用人工智能（AI）的法律《关于人工智能发展和构建信赖基础的基本法》（简称「AI基本法」），定义何谓高风险AI和生成式AI，防止误用或滥用AI导致的风险。
韩联社报道，南韩「AI基本法」旨在支援国家推动AI行业健康发展，并防范AI产生弊端。法律规定，政府尊重AI技术与服务提供商的创意精神，也支援企业研发相关产品和服务。
不过，南韩政府藉「AI基本法」尽可能降低AI对国民生活产生的潜在风险，并制定安全使用规范，亦为确保安全和可靠使用AI，支援技术研发、宣传和教育工作。
「AI基本法」还规定AI技术和运作原理须让外界明白。
打击AI生成式广告
报道又引述《AI基本法》中内容，指明「高影响力AI」等同「高风险AI」。法律规定AI技术与服务提供商提供或利用生成式AI产品或服务时，须预先告知用户产品或服务基于相关技术运作。
法律又要求业界制作广告时须标注使用AI技术，遏制社交媒体上出现大量虚假广告，不少广告利用虚假专家或深度伪造(deep-faked)的名人来代言食品或药品促销。
若AI业界违反告知义务、境外提供商利用AI时未指定南韩国内代理人时，最高可罚款3000万韩元（约16万港元）。不过，政府避免新生产业发展受阻，对违规行为的处罚设一年暂缓期。
北韩黑客利用AI攻击南韩
南韩早已防范AI遭滥用，除打击AI深伪生成式广告外，南韩也严防北韩利用AI影响国家安全。南韩国家情报院指，2023年黑客利用AI攻击事件达平均每日162万宗，其中约八成由北韩策划。
