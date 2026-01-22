Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打击电诈｜柬埔寨投资入籍门槛增至100万美元 资金必须来路清晰

即时国际
更新时间：15:50 2026-01-22 HKT
发布时间：15:50 2026-01-22 HKT

柬埔寨首相洪玛奈2025年底签署一项次级法令，要求外国人如以投资换取柬埔寨公民身份，投资金额须达40亿瑞尔（约780万港元），或向该国有关部门捐赠至少120亿瑞尔 （约2340万港元），用于社会经济发展或人道主义领域。

投资入籍门槛大幅提高，此前的投资额约为30万美元（约234万港元），而最低慈善捐款额约为24万美元（约190万港元）。

柬埔寨《国籍法》实施细则规定，外国人在柬埔寨投资约30万美元的合法项目，且投资项目属官方目录列出的优先领域，即可申请柬埔寨公民身份。条例细则强调，个人投资资金来源必须合法且来路清晰。

此外，向国家有关部门捐赠约300万美元用于该国社会经济发展或人道主义领域的外国公民，也可申请柬埔寨公民身份。条例细则列明，个人捐赠资金来源必须合法且来路清晰，还须通过国家财政部捐赠。

柬埔寨官方目录列出的投资优先领域包括农业和农产品加工业、面向国内和出口市场的食品加工业、面向本地消费和进口的制造业、数字和高科技产业研发、区域和全球供应链产业、旅游业及相关服务等。有分析指，柬埔寨当务之急不是急着招商引资，而是应该从政府高层开始重视落实「人才战略」，柬埔寨目前最需要的是人才。

柬埔寨电诈园区林立，受害人遍及周边国家。当局近期对诈骗集团的执法行动，其中有「电诈之王」之称的太子集团创始人陈志生于福建，2010年底或2011年移居柬埔寨，涉足当地房地产行业，2014年通过投资移民的方式取得柬埔寨国籍。

