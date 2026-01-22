TikTok加拿大国安官司胜诉 法院批准平台办公室续营运

加拿大政府2024年下令关闭短片分享平台TikTok在当地的办公室，加拿大联邦法院周三 (21日)推翻政府命令，容许TikTok继续营运。

法院驳回政府命令，要求发还工业部重新审视TikTok的国安风险。工业部回应指，将继续审视，TikTok则欢迎裁决。



TikTok加国每月1400万人使用

加拿大工业部早前基于国家安全风险，要求关闭TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多伦多与温哥华的办公室。不过，政府并没有阻止国民使用平台。

在加拿大坐拥每月1400万用户的TikTok不服政府决定，上诉至法院，至今得直。

TikTok加拿大发言人摩根（Danielle Morgan）对加拿大广播电台（Radio-Canada）表示，裁决有利公司在加拿大稳固数以百万计美元投资与数百个本地就业机会。



卡尼不避国安风险与中国合作

TikTok由中国企业字节跳动拥有，多个西方国家指控TikTok让中国得以搜集数据并监控用户。正当国安风险仍在加拿大国内甚嚣尘上，总理卡尼早前决定与中国签订连串合作协议，缓减美国关税带来的损失。

加拿大于2023年禁止在所有政府设备上使用TikTok，但表示民众可自由决定是否使用平台。