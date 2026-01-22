特朗普撤回欧洲关税威胁　称已就格陵兰达成「未来协议框架」

美国总统特朗普表示，在与北约秘书长吕特会晤后，美国与北约方面已就格陵兰及整个北极地区形成「未来协议的框架」，因此决定撤回原定对部分欧洲盟友加征关税的计划，态度明显转趋缓和。

特朗普在社交平台发文指出，相关磋商是在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间、一次闭门会议中完成，形容会谈「非常具建设性」。他表示，若有关方案最终落实，将为美国及所有北约成员国带来「极佳结果」。

特朗普原先扬言，将因部分欧洲国家反对其推动取得格陵兰的构想，而对这些美国亲密盟友实施新一轮关税措施，并计划于二月一日生效。不过他在最新声明中表示，基于目前达成的理解，美方将不会落实有关关税安排。

特朗普此番表态正值欧洲多国领袖对其关税威胁作出强烈反弹之后。随着美方态度转软，美国金融市场随即出现反弹，投资者情绪明显改善。

特朗普亦再次重申，他不会以武力方式取得格陵兰，但强调该地区在地缘政治及安全层面具重要战略价值。分析认为，美国暂缓对欧洲盟友施压，有助避免跨大西洋关系进一步恶化，同时为北极事务的多边协调留下空间。