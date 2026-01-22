Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税 美永久参与格岛矿产权益

美国总统特朗普表示，在与北约秘书长吕特会晤后，美国与北约方面已就格陵兰及整个北极地区形成「未来协议的框架」，因此决定撤回原定对八个欧洲盟友加征关税的计划。他又指，根据该协议框架，美国将永久参与格陵兰岛的矿产权益。

特朗普在社交平台发文指出，相关磋商是在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间、一次闭门会议中完成，形容会谈「富有成效」。

他写道：「基于我与北约秘书长吕特富有成效的会晤，我们已经就格陵兰岛乃至整个北极地区的未来协议制定了框架内容。」

他补充说：「如果这项解决方案最终达成，对美国和所有北约国家都将是一件好事。基于这一共识，我将不会实施原定于2月1日生效的关税。」

特朗普的贴文继续写道：「关于格陵兰岛和「金穹」项目的问题，我们正在进行进一步讨论。随著讨论的进展，我们将提供更多资讯。副总统万斯、国务卿鲁比奥、特使威特科夫以及其他相关人员将负责谈判——他们将直接向我汇报。」

特朗普其后进一步解释该份协议框架内容，指草案完全符合美方预期，且是一项长期协议，美国将「永久」参与格陵兰矿产权益。

在特朗普发表此声明的几个小时前，他刚刚在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表讲话，重申了他想要获得格陵兰岛的愿望，称「那是我们的领土」，但他表示不会诉诸武力。

特朗普原先扬言，将因部分欧洲国家反对其推动取得格陵兰的构想，而对这些美国亲密盟友实施新一轮关税措施，并计划于2月1日生效。该等欧洲国家分别是丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰，自2月1日起，该8国的输美商品加征10% 关税，由6月1日起提高至25%。

特朗普此番表态正值欧洲多国领袖对其关税威胁作出强烈反弹之后。随着美方态度转软，美国金融市场随即出现反弹，投资者情绪明显改善。

 

