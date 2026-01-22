「和平委员会」权力架构曝光　特朗普料终身任主席：或取代联合国

美国总统特朗普倡议成立的「和平委员会」权力架构近日曝光。根据外电取得的章程草案，该委员会将由美国总统即特朗普出任首任主席，并获赋予广泛行政权限，包括否决决议及罢免成员等。最令人震惊的是，据报特朗普将一直担任主席，直至主动辞职。这意味着他可能终身占据主席职位。

特朗普去年九月在提出加沙停火方案时，首次抛出成立和平委员会的构想，其后逐步扩大定位，由原本监督加沙重建，延伸至处理全球各地冲突，角色被外界视为与联合国部分职能重叠，甚至会大大削弱联合国的权威。

彭博社引述匿名美国官员报道，特朗普将一直留任和平委员会主席，直至主动辞职。法新社

特朗普周二在白宫举行记者会，回顾其外交与安全政策时，被问及和平委员会否取代联合国，他回应称「可能会」。法新社

根据路透社取得的草案，成员国一般任期为三年，若缴付十亿美元作为项目资助，则可获永久成员资格。美方官员否认有关款项属「入会费」，称仅属对委员会项目作出重大贡献、并保留监督角色的安排。白宫早前已委任国务卿鲁比奥、中东特使威特科夫，以及特朗普女婿库什纳等人，成为创始执行委员会成员。

威特科夫透露，目前已有约25个国家接受加入邀请，包括以色列、沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、约旦、卡塔尔、埃及等中东盟友，以及北约成员土耳其和匈牙利；亚美尼亚与阿塞拜疆亦在美方斡旋后加入。值得关注的是，与俄罗斯关系密切的白罗斯总统卢卡申科亦接受邀请加入。

俄罗斯与中国则尚未表态，两国长期支持以联合国为核心的多边体系，并拥有安理会否决权，外界预料其立场将相对审慎。

相对之下，多个美国传统盟友反应保留。挪威与瑞典已拒绝加入，意大利官员亦质疑相关安排是否符合宪法；接近法国总统马克龙的消息人士称，巴黎倾向拒绝邀请，西班牙则正与欧洲伙伴磋商共同立场。加拿大表示原则上同意加入，但细节仍待商讨；英国、德国及日本暂未公开承诺。

章程草案并无列明和平委员会的主席任期，彭博社引述匿名美国官员报道，特朗普将一直留任主席，直至主动辞职。换言之，如果报道属实，特朗普可能终身扮演这个统合全球主要国家的机构话事人。

外界关注，该委员会在缺乏明确法律授权及执行机制下，将如何与联合国及其他国际组织协调，抑或演变成与联合国并行、甚至竞逐权威的架构，势将为现有国际秩序带来新的不确定性。

特朗普周二在白宫举行记者会，回顾其外交与安全政策时，被问及和平委员会否取代联合国，他回应称「可能会」。他批评联合国长期未能发挥应有作用，包括未曾协助他斡旋和解决多场战争。不过特朗普补充，基于联合国有巨大潜力，希望它可以继续存在。