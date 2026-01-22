阿苏火山空难｜观光直升机构造简单 飞行教练：失去动力就像鸡蛋堕地

日本阿苏火山发生台湾旅客搭观光直升机发生意外，机体残骸在火山口内被发现，但机上3人下落不明。台湾ETtoday新闻云访问一名具有数十年直升机飞行经验的台湾资深教官，从机型、飞行环境与事故残骸状况，分析这起意外可能的两大方向。他形容出事的R44飞行器结构简单，要是失去动力，情况就像脆弱的鸡蛋掉到地上一样。



报道引述该名资深教官指出，涉事直升机是由罗宾逊直升机公司生产的R44，属于相当基础的小型观光机型，结构简单、成本低，主要用途是短程飞行与训练时数累积。由于并非高阶飞行器，一旦进入山区、天候不佳，风险会明显升高。

该名教官指出，R44在美国被视为非常基础的飞行器，「就像一个很简单的交通工具，在美国甚至有人把它当成『空中的士』，随时飞一小段距离买菜或代步。」

状况①：失去动力

「它是单引擎，一旦没有动力，就是直接砸下去。」他分析媒体曝光的事故照片，指出「前半段都毁掉了、机身支离破碎」，这样的状态代表飞机可能在失去动力的情况下高速坠地。

状况②：大雾撞山

另一方面，山区天气变化非常快，若在天候不佳时误入云层，飞行风险极高。他形容：「就像晚上开车遇到高速公路大雾，你看不到前面，方向感就没有了，在山里面，很可能就直接撞山坠毁。」

特别是这类小型观光直升机，不像军用或高阶直升机具备完整的仪器飞行能力。「它应该是纯目视飞行，一旦进入云雾，飞行员只能靠经验判断，风险极高。」

他直言，这类小型直升机确实就是不可能达到足够的安全。