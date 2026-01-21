达沃斯论坛｜特朗普发表演讲 指欧洲「朝错误方向发展」
更新时间：21:53 2026-01-21 HKT
发布时间：21:53 2026-01-21 HKT
发布时间：21:53 2026-01-21 HKT
美国总统特朗普出席瑞士达沃斯「世界经济论坛」，尽管「空军一号」遭遇问题，导致他出发后折返换机，但准时抵达会场，并如期发表演讲。在美国对格陵兰磨刀霍霍之际，特朗普的演说备受关注重难日木
特朗普走上讲台，在掌声中开始演说。他说，他正在向商界领袖、朋友和「一些敌人」发表讲话，他将带来来自美国的「惊人消息」，「经济一片繁荣」。
他表明「不承认欧洲」，并补充说：「我热爱欧洲，我希望看到它发展良好，但它正朝着错误的方向发展。」
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT