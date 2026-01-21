加拿大罕见推演美军入侵 战略要地最快2天内被攻陷

据加拿大《环球邮报》20日报道，加拿大官员透露，加拿大军方举行了模拟美国入侵加拿大的军事推演，据信是百年来加国首次模拟类似情景。官员和专家强调，美军实际入侵的可能性极低，此次仅概念性推演。



报道称，加军预计美军可在一周内、最快仅需2天就能攻克加国战略要地，但加拿大兵力与军备不足，将采用类似阿富汗武装组织的游击战术。

美国总统特朗普近期多次称美国将收购格陵兰岛，另多次暗示加拿大要「成为美国第51个州」。在这种背景下，加拿大军事规划人员设想美军从南向北入侵加拿大，预计美军会在一周内、最快仅需2天就能攻克加国战略要地。

入侵前讯号：停止共享领空

策划人员预料美军在进攻加拿大前会先发出明确信号，宣告终结与加拿大在北美防空司令部（NORAD）的合作关系。美国下达入侵指令的首个迹象，将会是警告不再与加拿大共享领空。加拿大最多有3个月的时间，准备应对美军的海陆入侵。

面对美军的常规进攻，加拿大缺乏足够兵力和精良装备。因此军方设想采用非常规战术，让非正规军事组织或武装平民组成的小队实施伏击、破坏、无人机作战等。一名官员透露，该模型借鉴了阿富汗武装组织的游击战术，期望可对美军造成大规模伤亡。

加拿大退役中将迈克·戴伊表示，认为美国会实际入侵加拿大的想法「纯属幻想」。但如果真的发生这种情况，加拿大武装力量无法与美军抗衡，但美国要占领加拿大这样辽阔的国家也面临巨大困难。