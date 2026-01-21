减肥偏方｜印度女大生吃「瘦身神药」竟是硼砂 误信YouTube上吐下泻亡

印度一名19岁女大学生在YouTube看了减肥影片后，前往草药店购买偏方服用，隔日即剧烈呕吐、腹泻，送院不治。原来，她误信为「瘦身神药」的产品，实际上是具有剧毒的硼砂。

热衷减肥偏方 误信硼砂消脂

泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）警方表示，受害者卡莱亚拉西（Kalaiyarasi）就读当地一间知名私立女子学院一年级，因身材微胖，平时就热衷寻找各种减重偏方。她上周在YouTube看见一部影片，宣称「硼砂能够消脂瘦身」，16日前往当地传统药草行购买相关产品。

印度女生误信硼砂能消脂瘦身吃后中毒亡。 iStock示意图

购买翌日，卡莱亚拉西依照影片指示服用后，很快开始呕吐和腹泻。母亲将她送往私人诊所治疗后返家，但当晚症状持续，卡莱亚拉西甚至出现剧烈腹痛及血便等状况，忍不住抱着父亲痛哭。

当日深夜11时许，卡莱亚拉西的呕吐和腹泻症状急剧恶化，在邻居协助下被送往拉贾吉政府医院（Government Rajaji Hospital），但途中就宣告不治。警方表示，遗体已进行解剖并交还家属，他们也已立案详细调查。

硼砂是一种化学物质，亦称为硼酸钠或四硼酸钠，常用于清洁剂、消毒剂和杀虫剂中，不宜用作食物添加济，因为人体摄入后很难代谢排出，还会在胃酸的作用下转变成硼酸。 硼砂毒性较高，被国家列为非食用物质，成年人一次性摄入1~3克就可能中毒，摄入超过15克可能导致死亡。