日本柏崎刈羽核电站今晚重启 福岛核事故后东电首运作

日本东京电力公司宣布取得许可，位于新潟县的全球最大核电厂柏崎刈羽核电站6号机组今日（21日）当地晚上7时（本港傍晚6时）重启。

东电原定20日让6号机组恢复运转，但17日进行控制棒（Control rod）装置测试时，意外发现警报系统无法正常作动，重启被迫紧急喊停。经过彻底检查后发现，205根控制棒当中竟有高达88根的警报设定存在错误，东电随即展开修正作业。

东电于21日凌晨1时前完成所有确认程序，向原子能管制厅提出说明后取得核反应炉启动许可。东电将在当地晚上7时左右执行控制棒抽出作业，若重启顺利，将成为东电自福岛核灾后首座恢复运转的核电机组。

柏崎刈羽核电厂位于东京西北方220公里处，总容量约821.2万千瓦，是日本最大的核电站。日本自2011年福岛核灾后，关闭了54座核反应炉，其中33座仍可运作，柏崎刈羽核电站自2012年3月关闭至今。当局为了摆脱对进口化石燃料的依赖，陆续重启核反应炉。

新潟县知事：安全第一

新潟县知事花角英世21日在例行记者会上强调，「最重要的就是安全第一，希望能够慎重推进作业」。针对控制棒警报设定从运转初期就出错的问题，花角表示，「虽然还没听到详细原因说明，但我认为这是相隔十多年再次启动时才重新发现的状况」。

为了加强监控，新潟县已经在柏崎刈羽核电厂周边增设多处辐射剂量监测站。花角也承诺，「会透过各种方式进行检查，让县民能够安心」，展现出强化监督体制的决心。