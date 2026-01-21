Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明揭北韩可年产20枚核弹 忧金正恩沦「核武批发商」

即时国际
更新时间：17:00 2026-01-21 HKT
发布时间：17:00 2026-01-21 HKT

法新社报道，南韩总统李在明21日在新年记者会上揭露惊人数据，指出北韩目前每年生产的核物料，已足以制造多达20枚核武。李在明警告，一旦北韩核武库达到饱和，极可能将过剩的核技术与材料「外销」出境，对全球安全构成毁灭性威胁。

李在明对媒体表示：「现在北韩每年仍生产足以制造10至20枚核武的材料。」他指出，同一时间，北韩正同步改良长程弹道导弹技术，旨在打击美国本土。

北韩核威胁全球关注。AP
李在明预测，北韩拥有其认为维持政权所需的核武库后，多出来的核武有机会流向国外，「届时，一场全球性的危险将会显现。」

自去年6月就任以来，李在明一直主张与北韩进行「无预设条件」的对话，并认为「特朗普式」方法有助与金正恩对话，他愿意在这个过程中扮演调节者的角色。他认为若能达成「停止核材料生产、终止洲际弹道导弹开发、遏止海外出口」3项目标将是国际社会的重大收获，他已向美国总统特朗普和中国国家主席习近平表达看法。

