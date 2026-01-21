南韩戒严风波｜前总理韩悳洙涉执行内乱重任 一审判刑23年
南韩前国务总理韩悳洙涉嫌协助内乱头目、执行内乱重要任务及作伪证，首尔中央地方法院裁定罪成，判刑23年。法院指他有毁证之虞，当庭拘捕。
南韩前总统尹锡悦于2024年12月3日宣布戒严，被法院定性为「内乱」。尹锡悦因此事先后被停职、拘捕、弹劾、罢免；时任总理韩悳洙也被特检组以涉嫌协助内乱、制造虚假公文、损坏公共文件、作伪证等罪名被起诉。
检方在庭上指出，韩悳洙作为时任国务总理，有义务根据宪法阻止总统滥用权力，但他在戒严当天没有制止尹锡悦，反而参与其中，构成对内乱行为的实质性帮助，给国家和国民造成重大损失。
此外，检方指韩悳洙与尹锡悦等人合谋制作虚假公文，戒严后才补发文件赋予正当性，还在南韩宪法法院和国会称自己对戒严令文件毫不知情。特检组指控韩悳洙作伪证，要求法院重罚。
