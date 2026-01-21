「空军一号」故障中途折返 特朗普换机飞赴达沃斯经济论坛

美国总统特朗普乘坐专机「空军一号」前往瑞士出席达沃斯「世界经济论坛」，专机当地周二（２0日）晚上起飞后因「轻微电路问题」中途折返，特朗普需转乘另一架专机。

英国《每日邮报》引述机上记者称，「空军一号」自马里兰州安德鲁斯联合基地（Joint Base Andrews）起飞后越过大西洋途中，不足一小时，机内灯光突然一度故障，需要飞回基地。

「空军一号」服役近35年

美国推有两架「空军一号」，分别于1990年和1991年服役，至目前运作近35年，故障的属波音747-200B型号，特朗普需换乘另一架专机，飞赴瑞士苏黎世，再乘搭直升机前往出席论坛。

白官新闻秘书莱维特回应事件只属小问题，确保安全，特朗普需要换机，并打趣称，「看来卡塔尔早前送赠的飞机质素较好」。



