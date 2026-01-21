Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24岁泰女与孪生兄弟同居 三人同床家人知情「开绿灯」

即时国际
更新时间：13:20 2026-01-21 HKT
发布时间：13:20 2026-01-21 HKT

一女共待两夫，其中男方竟是孪生兄弟。泰国那空帕侬府（Changwat Nakhon Phanom）一名24岁女子法（Fah）日前在TikTok公开自己同时和一对孪生兄弟交往，影片直接写道「我有2个老公」，即时引起热议。

兄弟上缴收入予女友打埋

单身超过1年的法表示，自己原本没有积极寻找对象，孪生兄弟星（Sing）和苏亚（Suea）早前主动联络她，三人约半年前达成共识，展开这段「三人行」。法当时还在求学阶段。他们后来在女方工作地点附近的宿舍同居，目前双方家庭都知情且「开出绿灯」。

女方拒在意外界批评

泰国网媒「Khaosod」报道，弟弟苏亚表示，是他先主动传讯息给法，后来也鼓励哥哥跟她联络，经过讨论后，3人决定一起发展关系。法表示，3人共同分担家事，也一起工作赚钱，但兄弟会将收入交给法。

对于三人的亲密行为，法指，各人会根据工作和个人需求弹性调整。她强调，这段关系是个人选择且不伤害任何人，她不会在意网友批评。

