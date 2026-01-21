欧洲成2025年最受欢迎旅游区域 北美因「美国表现欠佳」减少

联合国世界观光组织周二（20日）公布，2025年全球观光人次达15.2亿，再创新高，比2024年增长4%，其中最热门的旅游地区为欧洲。

法新社报道，总部位在西班牙马德里的联合国世界观光组织（The World Tourism Organization, UN Tourism）指，欧洲是最受欢迎的旅游区域，2025年共接待7亿9300万人次的国际旅客，较2024年增加4%，也比疫情前的2019年高出6%。

报告指，2025年北美洲观光人次减少1.4%，降至1亿3540万，组织认为部分原因「在于美国表现欠佳」，但报告中并没有列出到访美国的具体人数，以及美国何以表现不佳。

摩洛哥突尼西亚成北非旅游新宠

摩洛哥成旅游热点。（路透社）

到访非洲的旅客达8100万人次，较2024年增长8%，其中北非国家摩洛哥与突尼西亚旅客较多；亚太地区的国际旅客人次在2025年增加6%，达到3亿3100万人次，约恢复至疫情前的91%。



组织指旅客人次增加部分原因在于国际航空运输能力提升、多国推动签证便利，以及主要旅游市场仍保持强劲需求。



报告提及2025年全球旅游收入达到1.9万亿美元（约14.8万亿港元），较2024年增长5%。

2026年世界杯冬运促国际旅游

世界观光组织秘书长诺瓦伊斯（Shaikha Alnuwais）在声明中表示，旅游服务而来的通货膨胀持续，加上地缘政治紧张，但2025年旅游需求仍然强劲，预料趋势将延续到2026年。



组织预料2026年意大利举行的冬季奥运，以及由美国、加拿大与墨西哥共同主办的世界杯足球赛，有助带动国际旅游。



