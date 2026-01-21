格陵兰之争｜加总理卡尼暗批特朗普「霸权」 与中国合作减对美依赖

美国总统特朗普扬言彻底控制格陵兰，加拿大总理卡尼（Mark Carney）周二（20日）出席瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）发表演说，不点名批评特朗普行「霸权」，表示加拿大「坚定支持」格陵兰与丹麦。



卡尼指，目前有世界强国藉「整合经济资源」作为武器，称加拿大作为「中型国家」不会屈服强权，支持丹麦和格陵兰行使各自权利，呼吁各国共同分享在北极的利益。

他也提及加拿大向来信奉由美国主导、以规则为基础的国际秩序不再。



特朗普早前指丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰及芬兰8个欧洲国家反对美国控制格陵兰，从2月1日起对8国商品加征10%关税，卡尼强烈反对美国藉关税逼使8国屈服。卡尼称各国若不谈判，即成为「被宰割的对象」。



卡尼续指，加拿大须坚守原则和务实，与更多国家合作发展贸易，减轻对美国市场的依赖。



卡尼早前到北京国事访问，与中国签订《中加联合声明》，加中两国在经贸、投资、能源合作、人员往还等领域达成共识，宣称建立「新型战略伙伴关系」。记者问及加拿大与中国达成多项合作共识，会否过度依赖中国。他回应指，与世界第二大经济体中国合作，目前属审慎部署。

