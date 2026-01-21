波兰拟禁中国制汽车入军事基地 忧电子设备存安全风险

波兰国防部副部长塞萨里·汤姆齐克（Cezary Tomczyk）承认，出于安全原因正考虑禁止中国制造的汽车进入军事基地。中国外交部早前已就相关传闻，表示反对泛化国家安全的概念。

中国外交部反对泛化国安概念

彭博社报道，塞萨里于20日向波兰媒体Polskie Radio 24表示，为了维护国家安全，波兰可能禁止中国制造的汽车进入军事设施。

中国外交部反对波兰将国家安全概念泛化。外交部

他说，国防部一直关注配备大量电子装置的汽车所带来的风险，目前正考虑限制这些车辆进入。

塞萨里拒绝透露何时会做出最终决定，并补充说，出于安全原因，进一步细节可能保密。

日前，波兰媒体即引述消息报道，波兰军方拟禁止中国制汽车驶入军事设施。

中国外交部发言人郭嘉昆19日回应上述消息时指，「中方一贯认为，应该避免泛化国家安全的概念。」

据波兰汽车工业协会资料，中国汽车在波兰的市场份额，由2024年的2%增长了三倍多，去年达到8.2%。估计未来占比将升至15%。

据彭博社此前报导，由于担心感测器和摄影机泄露资讯，以色列军方去年对中国制造的汽车发布了类似禁令。