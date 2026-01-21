波兰拟禁中国制汽车入军事基地 忧电子设备存安全风险
更新时间：09:36 2026-01-21 HKT
发布时间：09:36 2026-01-21 HKT
发布时间：09:36 2026-01-21 HKT
波兰国防部副部长塞萨里·汤姆齐克（Cezary Tomczyk）承认，出于安全原因正考虑禁止中国制造的汽车进入军事基地。中国外交部早前已就相关传闻，表示反对泛化国家安全的概念。
中国外交部反对泛化国安概念
彭博社报道，塞萨里于20日向波兰媒体Polskie Radio 24表示，为了维护国家安全，波兰可能禁止中国制造的汽车进入军事设施。
他说，国防部一直关注配备大量电子装置的汽车所带来的风险，目前正考虑限制这些车辆进入。
塞萨里拒绝透露何时会做出最终决定，并补充说，出于安全原因，进一步细节可能保密。
日前，波兰媒体即引述消息报道，波兰军方拟禁止中国制汽车驶入军事设施。
中国外交部发言人郭嘉昆19日回应上述消息时指，「中方一贯认为，应该避免泛化国家安全的概念。」
据波兰汽车工业协会资料，中国汽车在波兰的市场份额，由2024年的2%增长了三倍多，去年达到8.2%。估计未来占比将升至15%。
据彭博社此前报导，由于担心感测器和摄影机泄露资讯，以色列军方去年对中国制造的汽车发布了类似禁令。
最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT