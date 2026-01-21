格陵兰之争｜特朗普：方案会令北约满意 丹麦急大幅增兵防守

美国总统特朗普表示，华府正就格陵兰未来与北约展开密集磋商，称有信心方案令对方满意，最终可达成「各方都感到满意的协议」。他重提，美国出于国家及盟友安全考虑，有必要在格陵兰问题上发挥更大角色，并指若没有美国，北约的实力将大打折扣。

特朗普2.0满一年 记招长达100分钟

特朗普于周二在白宫举行长时间记者会，总结其第二个任期届满一年的政绩，记者会长达约100分钟，并谈及多项外交及经济议题。他透露，已安排多场涉及格陵兰的会议，对相关进展感到乐观，并计划在前往瑞士出席世界经济论坛期间，继续与各方讨论。

特朗普于周二在白宫举行长时间记者会，总结其第二个任期届满一年的政绩，并谈及多项外交及经济议题。路透社

美国总统特朗普表示，华府正就格陵兰未来与北约展开密集磋商，并有信心最终可达成「各方都感到满意的协议」。路透社

美国总统特朗普表示，华府正就格陵兰未来与北约展开密集磋商，并有信心最终可达成「各方都感到满意的协议」。法新社

特朗普还提到，「第一夫人」梅拉尼娅赞他像巴菲特。路透社

扬言关税案一旦败诉 改方法处理格陵兰事务

被问及为推动格陵兰相关安排，美国愿意付出多大代价时，特朗普仅回应称「很快就会知道」。对于格陵兰居民普遍反对美方构想，他则表示，相信一旦直接与当地民众沟通，对方将会受到鼓舞。他亦提到，若美国最高法院在关税问题上裁定政府败诉，华府将「改用其他方式」处理格陵兰事务，言论引发外界揣测。

目前，白宫宣称倾向以外交途径解决格陵兰主权问题，包括被视为银弹战术的斥资购买，以及向岛民每人派发最高10万美元，利诱同意并入美国。

在美方表态之际，丹麦亦明显加强军事部署。据报，丹麦正制定计划，向格陵兰派遣多达一千名作战士兵，海军及空军亦可能参与行动。丹麦国防部队表示，在格陵兰既有逾200名驻军的基础上，增派「相当可观」的兵力，部署于格陵兰首府努克及西部的康埃卢苏阿克（Kangerlussuaq）；丹麦陆军司令也已前进努克坐镇。

除了格陵兰主权问题，特朗普同场亦大谈美国国内经济表现，他即场向记者们展示了他的「政绩册」，该宣传文件列举了特朗普重返白宫一年来的「365项胜利」。特朗普表示，国际企业正离开其他国家前来美国投资，并预言美国明年将不再出现贸易逆差、第一季度GDP增速将超过5%。特朗普特别强调了市场表现，称「过去12个月里，股市创下了52次历史新高」。

「妻子认为我像巴菲特」

特朗普还提到：「我妻子认为我是像巴菲特那样的金融天才。她过去总批评我不够懂理财，但现在她更爱我了」。他又说：「我认为上帝会为我所做的工作感到非常自豪。」