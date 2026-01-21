西班牙日前发生导致42人死亡的严重列车脱轨意外后，周二（20日）再发生列车脱轨事故。加泰罗尼亚自治区近郊，一列通勤列车行驶期间脱轨撞毁，造成一名列车司机死亡，至少20人受伤，其中4人伤势严重。事故发生时，当地正遭受暴雨及强风侵袭。

墙身压落驾驶室严重受损

综合当地媒体及官方消息，事发于巴塞罗那以西约35公里的赫利达（Gelida）与圣萨杜尔尼达诺亚（Sant Sadurní d’Anoia）之间路段。该列属于Rodalies系统的通勤列车，行驶期间路轨旁一幅护土墙突然倒塌，墙身压落路轨导致列车出轨，车头驾驶室严重受损，司机当场死亡。

西班牙列车遭倒塌护土墙压中脱轨 车长当场死亡 至少20人伤。美联社

紧急救援部门接报后派出11辆救护车及35支消防队伍到场搜救，一度有乘客被困车厢，其后成功救出。消防部门表示，经全面搜索后，确认已无人被困列车内。伤者分别被送往多家医院治理。

疑连场暴雨导致土壤松动

初步调查指出，近日连场暴雨导致土壤松动，挡土墙结构失稳，或是引发事故的主因。事发时，加泰罗尼亚及西班牙多个沿海与内陆地区正处于恶劣天气警戒状态，东北部亦出现暴雨及山区降雪。

此外，赫罗纳省同日亦发生另一宗列车脱轨事故。受暴风雨影响，岩石滚落铁轨，导致一列载有10名乘客的列车出轨，所幸未造成人员伤亡。

西班牙南部科尔多瓦省前日亦发生两列高速列车脱轨相撞的重大事故，已造成至少42人死亡。