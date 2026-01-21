马克龙戴黑超批美国想控制欧洲　特朗普：不参加巴黎G7会议

近日在格陵兰主权问题上与美国总统特朗普屡生磨擦的法国总统马克龙，周二在瑞士出席世界经济论坛期间，公开批评美国近年的贸易与外交政策，直言相关做法有分化及削弱欧洲之嫌。而在美国，特朗普表明不会前往巴黎出席明年由法国主办的七国集团峰会。二人的龃龉持续升级。

戴上墨镜掩盖眼部不适的马克龙，在达沃斯世界经济论坛上致辞时，直言美国近年在贸易协议及关税问题上，与欧洲形成竞争态势，部分安排损害欧洲出口利益，并要求欧方作出最大让步，甚至被视为意在迫使欧洲让步和屈服。他形容，美国不断加征关税的做法「基本上不可接受」，尤其当关税被用作挑战领土主权的筹码时，更令欧洲难以接受。

马克龙又强调，欧盟不应屈服于强权政治，并透露欧方正研究是否启动所谓「反胁迫工具」应对外部压力。他表示，欧洲更重视尊重而非霸凌，信任科学而非阴谋论，亦坚持以法治取代暴力。有关言论似在暗讽特朗普。

马克龙演说后向传媒表示，自己并无计划在达沃斯与特朗普会面。

另一方面，特朗普继续向马克龙显示颜色，在白宫记者会上表明，明年不会前往巴黎参与七国集团会议。法国将于明年担任七国集团轮值主席国，峰会预计于六月在法国东部城镇埃维昂莱班举行。

中国俄罗斯获邀参与加沙「和平委员会」

近日马克龙与特朗普关系紧张，包括特朗普牵头成立主导加沙战后事务的「和平委员会」开出一百万美元「永久席位」的价码，马克龙率先表态拒绝参加。其后特朗普宣布，将对法国的葡萄酒和香槟加征200%关税。

据报道，中国和俄罗斯已收到美国方面的邀请。