送诺贝尔和平奖有回报？特朗普：考虑让马查多参与委内瑞拉事务

美国总统特朗普周二在白宫向记者表示，正考虑让委内瑞拉反对派领袖马查多，以「某种形式」参与委内瑞拉事务，反映华府对其角色定位或出现转变，但具体安排仍未对外披露。他又说，自己本该获得诺贝尔和平奖。

特朗普指出，美方正与马查多保持沟通，并称「或许可以在某些方面让她参与进来」，形容自己对相关构想持开放态度，「我很愿意这样做；玛丽亚（马查多），也许我们可以做到。」

特朗普这番言论被外界视为立场转向的先兆。早前在美军行动中俘获委内瑞拉总统马杜罗后，特朗普曾公开质疑马查在国内的实际支持度及领导能力。

分析指，特朗普最新表态，正值马查多近日将其获颁的诺贝尔和平奖奖章转赠予特朗普之后，时机耐人寻味。外界关注，这一象征性举动是否有助改善她在华府决策层眼中的政治分量。

马查多一直被视为委内瑞拉反对派的重要人物，并曾在二○二四年大选后宣称取得约七成选票，惟选举结果及其合法性未获政府认可。