42岁港男涉札幌街头非礼少女被捕 警方指疑犯或牵涉多宗同类案件

日本警方拘捕一名42岁香港男子，涉嫌于去年九月在北海道札幌市街头非礼一名十多岁少女，并指其可能涉及多宗同类案件，正进一步追查。

据日本传媒及北海道放送报道，被捕男子谭伟龙（音译），报称无业，持有中国及英国国籍。案发于去年9月4日晚上约9时，地点为札幌市中央区北四条西六丁目的行人路。警方指，疑犯当时以不流利日语向女事主搭讪，其后强行作出非礼行为。

42岁港男涉札幌街头非礼少女被捕。Alamy 示意图

女事主事后随即向警方报案，并表示与疑犯并不相识。警方其后翻查案发地点附近的闭路电视及防盗镜头画面，经调查后锁定疑犯身份，最终于本月19日将其拘捕。

警方透露，疑犯在接受讯问时否认相关指控，声称对事件毫无印象。不过，调查人员指出，该名男子过往曾因涉嫌在北海道新干线列车及行驶中的公共交通工具内非礼少女而被捕，怀疑其犯案手法相似，不排除涉及更多案件。