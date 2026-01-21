金正恩罕见当众罢免副总理杨胜虎 斥经济官员无能：像山羊拉车

北韩最高领导人金正恩日前在一项工业设施竣工活动上，公开严厉批评多名经济官员表现失职，直指其无能与不负责任，为国家带来困难与损失，并当场罢免负责经济政策的副总理杨胜虎，情况在北韩政治体系中相当罕见。

据北韩官方通讯社朝中社报道，金正恩1月19日出席龙城机械工业园区现代化工程第一阶段竣工仪式时，措辞严厉地指出，相关改造项目原意是推动制造业升级，为关键矿产及重工业提供设备，但工程进度却一再延误，主因在于经济指导官员失职，「长期以来习惯于失败主义、不负责任和消极被动」，劳动党将派出专责小组，全面检视相关失误及责任归属。

更引起外界关注的是，金正恩在仪式上即场撤换副总理杨胜虎，直言对方「并不适合被赋予重任」，并以比喻批评党内用人出现偏差，形容如同「用一只山羊去拉本应由公牛拖动的车」，最终难以奏效。杨胜虎于2020年出任副总理，曾任机械工业部部长，亦是劳动党中央委员会委员。

今次改造项目于2021年启动，旨在推进制造业，为关键矿产等提供设备。

有南韩传媒分析指出，领导人公开斥责并撤换高级官员，显示平壤正试图在党内重要会议前整肃纪律，为未来经济政策与人事布局铺路。外界预料，即将召开的党内会议，将重点讨论经济发展方向及高层人事调整。