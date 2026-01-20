特朗普关税案｜美最高法院周二仍未作出裁决 白宫：若败诉翌日即出招

美国最高法院最快周二（20日）裁定特朗普政府依《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施关税是否合法，全球关注。据美媒最新报道，最高法院周二公布了两项裁决，但均未就特朗普全球关税合法性挑战作出裁决。

美国贸易代表格里尔稍早前（Jamieson Greer） 表示，若最高法院的判决对政府不利，白宫将在翌日立即透过其他法律授权重新课征关税，确保特朗普的贸易政策持续推进。

格里尔虽然对裁决结果持乐观态度，但他也提到他与其他幕僚已为特朗普总统提供「多种不同选项」，以实现其贸易目标。美联社

此次司法审查的核心，在于特朗普是否可依据 1977 年《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA），对全球贸易伙伴课征广泛的对等关税。综合路透社、《纽约时报》报道，过去一年来，最高法院一直在审议特朗普关税措施的合法性。该案不仅是对总统行政权力的重大考验，也将检验最高法院是否愿意约束这位共和党总统一系列影响深远的权力主张。

格里尔虽然对裁决结果持乐观态度，但他也提到他与其他幕僚已为特朗普总统提供「多种不同选项」，以实现其贸易目标。这意味著特朗普总统可援引其他法律授权，在全球范围内开征类似关税，格里尔说：「事实是，关税政策将持续成为总统施政蓝图的一部分。」

据透露，替代方案包括《1974年贸易法》第301条款，与国家安全相关的第232条款、涉及国际收支平衡问题的第122条款，或是允许美国反制他国歧视性贸易措施的第338条款等，不过援引这些法律授权通常要求启动调查程序、提交相关报告，或具备正当理由，这意味著特朗普总统无法再凭一己意愿随意挥舞关税大棒。

自去年4月起，特朗普先后以各种理由多次宣布进入国际紧急状态，调整对贸易伙伴的关税。他在17日又宣布将对包括丹麦在内八个欧洲国家加征新的关税措施，以施压相关国家同意美国收购格陵兰岛。