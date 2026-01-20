南韩情报人员对中国特务泄军事机密 判囚20年

南韩最高法院据报，上月对疑似中国特务泄露军事机密的情报人员，判囚20年。

韩联社周二（20日）报道，南韩国军情报司令部一名姓千的51岁情报人员对中国特务泄密，干犯《军刑法》一般利敌案件，判处有期徒刑20年，罚款10亿韩元（约528万港元）。情报人员上诉，惟最高法院表示，考虑被告人年龄、性情、环境、动机和结果等因素，认为原审判决并没有严重不当，驳回上诉。

判囚的情报人员2017年被疑似中国情报特务收买后，从2019年起多次向其泄露军事机密并从中收取财物，泄露的资料包括12份文件、18条音频等，并向中国特务先后40次索取钱财，金额达4亿韩元（约211万港元），并借他人账户实际收取1.62亿韩元（约86万港元）。