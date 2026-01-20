Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日内阁拨390亿日元予企业开矿 应对中国停稀土出口

中国据报早前停止审批出口稀土至日本，日本共同社报道，日本政府周二（20日）在内阁会议上决定，从2025年度预算中拨出390亿日元（约19.2亿港元），支援日本企业开采矿山和冶炼业务，确保重要矿物供应。

另外，日本亦向制药公司提供约71亿日元（约3.5亿港元）储备抗菌药和原料药，并提供20亿日元帮助日本水产拓展中国以外的出口地，据报为应对中国长期对日出口管制的措施。

报道又指，日本政府力保重要矿物供应稳定，是因为首相高市早苗早前有关「台湾有事」，日本则进入存立应急状态的取态。中国对稀土出口的审查更趋严格。日本增加支援企业购置抗菌药和原料药，也是根据日本依赖从中国等地进口制药原料的情况，并应对爆发严重流行病。

