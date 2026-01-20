Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

末世景像︱俄罗斯堪察加积雪逾20米 居民天台跳出瀡雪梯︱有片

即时国际
更新时间：15:54 2026-01-20 HKT
发布时间：15:54 2026-01-20 HKT

俄罗斯堪察加半岛城市（Petropavlovsk-Kamchatsky）日前遭遇连场暴雪，整座城市被冰雪淹没，由于狂风大作，部份迎风的多层公寓，积雪高越天台，达9层楼高，居民出门纷纷由窗户直接跳出，小童则趁机从天台飞出玩巨型滑雪梯。

高层居民靠「雪垫」跳窗出街

综合社交平台及外媒报道，当地自12日起连日有狂风暴雪，气象数据指，当地的降水量达近30年的极值，令降雪强度成同期之冠，气象站录得最大积雪深度达1.71米，全城被雪封。

由于暴雪加上狂风，部份位处迎风位的公寓，被吹来的积雪不断累积，高度达9层楼高（约23米），形成天然的滑雪坡，仿如末成景像。

部份居民纷纷把握机会玩雪，有居民直接从五六楼的单位跳窗，把厚厚积雪当作护垫，许多小童则由天台瀡雪梯落街。

当地政府则发警告，提醒居民不要「跳楼式」玩雪免生危险。

 

