Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意︱12月中国客因高市「台湾有事」论暴跌45% 全球旅客去年达4270万破纪录

即时国际
更新时间：15:25 2026-01-20 HKT
发布时间：15:25 2026-01-20 HKT

日本国土交通大臣金子恭之今天召开记者会表示，2025年访日外国旅客人数估计达到4270万人次，超过2024年的3687万人次，再创历史新高。其中，中国旅客2025年12月入境人数较前年同月减少约45%，是2022年1月以来首次下降。

日本首相高市早苗去年发表「台湾有事」论，让中日关系遇冷。这或造成访日中国游客下跌一个主因。

去年访日游客消费达4676亿

日本经济新闻、NHK报道，2025年访日旅客的整体消费金额预计约为9.5兆日圆（约4,676 亿港元），也超越2024年创下历史新高的8兆1257亿日圆（约4000亿港元）。

NHK报道，另一方面，去年12月来自中国的旅客人数，比前年同月相比减少45％，是自2022年1月以来首次出现下降。这是受到所谓「台湾有事」相关议题影响。中国政府对日本首相高市早苗在国会的答询内容表示反弹，呼吁民众避免前往日本旅行，被认为是主要原因。

农历新年将于下个月到来，金子表示，「会持续密切关注情势，也必须努力让来自中国的旅客能够尽早回流。」

日方称努力让中国客回流

日本政府积极推动观光旅游始于2003年小泉纯一郎政府，2012年的安倍晋三政府也把观光业列为成长战略。金子表示，「（入境旅客人数）史上首次突破4000万人次，是一项重大成果。」

访日旅客人数在2013年突破1000万人次、2016年达到2000万人次、2018年突破3000万人次，成长速度相当快。虽然2020年起曾因疫情大幅下滑，但疫情趋缓后，2023年起便迅速回升。

旅客消费仅次于汽车产品

对于旅客来源，2013至2018年间，中国大陆、南韩、台湾、香港旅客的增幅最明显；2018年以后，来自欧洲、北美与澳洲等地的旅客人数明显增长。据统计数据，访日旅客带来的消费额仅次于汽车产品，已经成为日本重要的外汇收入来源。

然而不确定因素也正在浮现。日本政府设定目标为2030年达到6000万旅客人次、消费额15兆日圆。但因为日中关系紧张，中国与香港旅客人数出现下滑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前