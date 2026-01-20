游日注意︱12月中国客因高市「台湾有事」论暴跌45% 全球旅客去年达4270万破纪录

日本国土交通大臣金子恭之今天召开记者会表示，2025年访日外国旅客人数估计达到4270万人次，超过2024年的3687万人次，再创历史新高。其中，中国旅客2025年12月入境人数较前年同月减少约45%，是2022年1月以来首次下降。



日本首相高市早苗去年发表「台湾有事」论，让中日关系遇冷。这或造成访日中国游客下跌一个主因。

去年访日游客消费达4676亿

日本经济新闻、NHK报道，2025年访日旅客的整体消费金额预计约为9.5兆日圆（约4,676 亿港元），也超越2024年创下历史新高的8兆1257亿日圆（约4000亿港元）。



NHK报道，另一方面，去年12月来自中国的旅客人数，比前年同月相比减少45％，是自2022年1月以来首次出现下降。这是受到所谓「台湾有事」相关议题影响。中国政府对日本首相高市早苗在国会的答询内容表示反弹，呼吁民众避免前往日本旅行，被认为是主要原因。



农历新年将于下个月到来，金子表示，「会持续密切关注情势，也必须努力让来自中国的旅客能够尽早回流。」

日方称努力让中国客回流

日本政府积极推动观光旅游始于2003年小泉纯一郎政府，2012年的安倍晋三政府也把观光业列为成长战略。金子表示，「（入境旅客人数）史上首次突破4000万人次，是一项重大成果。」



访日旅客人数在2013年突破1000万人次、2016年达到2000万人次、2018年突破3000万人次，成长速度相当快。虽然2020年起曾因疫情大幅下滑，但疫情趋缓后，2023年起便迅速回升。

旅客消费仅次于汽车产品

对于旅客来源，2013至2018年间，中国大陆、南韩、台湾、香港旅客的增幅最明显；2018年以后，来自欧洲、北美与澳洲等地的旅客人数明显增长。据统计数据，访日旅客带来的消费额仅次于汽车产品，已经成为日本重要的外汇收入来源。



然而不确定因素也正在浮现。日本政府设定目标为2030年达到6000万旅客人次、消费额15兆日圆。但因为日中关系紧张，中国与香港旅客人数出现下滑。