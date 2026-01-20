Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3天内4宗鲨鱼袭击酿3伤 澳洲冲浪客腿遭啃烂危殆 悉尼北部海滩全关闭

更新时间：14:22 2026-01-20 HKT
发布时间：14:22 2026-01-20 HKT

澳洲新南威尔斯在3天内接连发生4宗鲨鱼袭击事件，造成至少3人受伤，一名11岁男童遇袭侥幸逃过一劫，安然无恙。当局指出，这波密集的攻击事件已引发民众恐慌，目前悉尼北部海滩已全数紧急关闭。

其中一宗袭击导致一名男子重伤，他在当地时间周一（19日）傍晚6时20分左右，在曼利的北斯泰恩海滩冲浪时遭鲨鱼攻击，腿部受重创。

发生鲨鱼袭人事件的北斯泰恩海滩。美联社
悉尼北部海滩关闭，游客无法下水。路透社
救生员在沙滩巡逻。法新社
密集攻击引发恐慌

救援人员接获报案后赶抵现场，将该名男子紧急送院抢救，目前情况危殆。警方随即宣布关闭北部海滩所有区域，并禁止民众下水，直到另行通知。

这波恐怖的鲨鱼连环袭击始于周日（18日）下午。当时一名12岁少年正与好友在悉尼郊区佛克罗斯的鲨鱼滩玩耍，正当一群人从6米高的岩石平台跳入水中时，少年突遭一条巨大鲨鱼疯狂啃咬。

少年的友人在危急时刻展现惊人勇气，合力将他拉出水面。警方抵达后迅速在快艇上对少年施以止血带，并在前往救护车接驳点的途中，持续进行心肺复苏术。该名少年目前仍在深切治疗部病房留医。

11岁男童奇迹脱困

而在19日较早前，迪怀海滩也传出一名11岁男童在冲浪时，冲浪板疑似遭鲨鱼啃咬，所幸少年在协助下脱困，并未受伤。

最新一宗则在周二上午9时左右在距离新南威尔斯州首府460公里北方的普洛默角发生，一名39男子滑浪时，一条鲨鱼攻击他的冲浪板，幸而他仅受轻伤。

公牛鲨施袭 友人合力救少年

专家研判，周日攻击12岁少年的极可能是生性凶猛的公牛鲨，事缘周末的强降雨将大量养分冲入海中，导致水质变得混浊，这种半咸水的环境为鲨鱼创造了靠近岸边觅食的条件。

澳洲虽然以海滩美景闻名，却也是全球鲨鱼袭击最频繁的地区之一。单是去年，澳洲全国就发生了至少5宗致命的鲨鱼攻击事件。地方议会目前已发布紧急公告，呼吁所有泳客与冲浪者务必保持高度警觉。
 

