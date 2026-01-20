Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲海滩发现19岁女尸 遗体满身伤痕 被10只野犬包围

即时国际
更新时间：13:39 2026-01-20 HKT
发布时间：13:39 2026-01-20 HKT

澳洲昆士兰卡丽岛（K'gari）海滩上发现一名19岁女游客的尸体，周围有大约10只澳洲野犬包围，场面十分可怖。死者亲友透露，女子来自加拿大，事发前曾告诉朋友要去游泳，但之后一直失联。当局正调查这名女子是否遭野狗袭击身亡。

昆士兰警方指，警方周一（19日）清晨6时35分接到报案，指有民众在卡丽岛热门海滩上发现一名昏迷不醒的19岁女子。这名女子是来自加拿大的背包客，和朋友住在岛上，已在一家背包客旅馆打工6星期。

澳洲野犬是昆士兰受保护物种。美联社
澳洲野犬是昆士兰受保护物种。美联社
野犬常在卡丽岛海滩出没。美联社
野犬常在卡丽岛海滩出没。美联社
发现女尸的卡丽岛海滩是热门胜地。昆士兰官网
发现女尸的卡丽岛海滩是热门胜地。昆士兰官网

2男驾车经过 目睹惊㘑场面

发现女子的是2名路过男子，他们当时驾驶一辆SUV沿著海滩行驶。2人告诉警方，发现有一群澳洲野犬包围著某个物体，行近一看，便目睹非常惊吓的场面。当地媒体报道，死者遗体身上多处有严重伤口，有被野狗袭击过的痕迹。

死者的朋友表示，女子大约在凌晨5时左右说想去海边游泳，后来再也没有消息。警方目前正在调查女子死因，暂无法确定她是溺水身亡还是遭到攻击，预计周三会完成对遗体的尸检，以确定死因。当局已加强在当地巡逻。

200野犬出没 属受保护物种

3年前，一群澳洲野犬袭击一名23岁的女慢跑者，这些狗将这名女子逼入海浪中，幸亏一名游客出手相救，击退群狗。

约有200只澳洲野犬在卡丽岛上生活，牠们是这座被列入世界遗产名录的国家公园中的受保护本土物种。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
18小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
22小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
20小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
3小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
18小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
4小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
8小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
21小时前