澳洲海滩发现19岁女尸 遗体满身伤痕 被10只野犬包围

澳洲昆士兰卡丽岛（K'gari）海滩上发现一名19岁女游客的尸体，周围有大约10只澳洲野犬包围，场面十分可怖。死者亲友透露，女子来自加拿大，事发前曾告诉朋友要去游泳，但之后一直失联。当局正调查这名女子是否遭野狗袭击身亡。

昆士兰警方指，警方周一（19日）清晨6时35分接到报案，指有民众在卡丽岛热门海滩上发现一名昏迷不醒的19岁女子。这名女子是来自加拿大的背包客，和朋友住在岛上，已在一家背包客旅馆打工6星期。

澳洲野犬是昆士兰受保护物种。美联社

野犬常在卡丽岛海滩出没。美联社

发现女尸的卡丽岛海滩是热门胜地。昆士兰官网

2男驾车经过 目睹惊㘑场面

发现女子的是2名路过男子，他们当时驾驶一辆SUV沿著海滩行驶。2人告诉警方，发现有一群澳洲野犬包围著某个物体，行近一看，便目睹非常惊吓的场面。当地媒体报道，死者遗体身上多处有严重伤口，有被野狗袭击过的痕迹。

死者的朋友表示，女子大约在凌晨5时左右说想去海边游泳，后来再也没有消息。警方目前正在调查女子死因，暂无法确定她是溺水身亡还是遭到攻击，预计周三会完成对遗体的尸检，以确定死因。当局已加强在当地巡逻。

200野犬出没 属受保护物种

3年前，一群澳洲野犬袭击一名23岁的女慢跑者，这些狗将这名女子逼入海浪中，幸亏一名游客出手相救，击退群狗。

约有200只澳洲野犬在卡丽岛上生活，牠们是这座被列入世界遗产名录的国家公园中的受保护本土物种。

