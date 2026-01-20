Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英拟仿效澳洲 研禁儿童用社交媒体 规范校园手机

更新时间：12:56 2026-01-20 HKT
发布时间：12:56 2026-01-20 HKT

澳洲上月成为全球首个禁止16岁以下儿童使用社群媒交的国家，英国政府正考虑效法澳洲这项措施，并对在校内使用手机实施更严格的规范，以加强保护儿童上网的安全，应对网络风险，例如最近的AI生成色情内容问题。 

英国当局表示，将检视世界各地的证据，以评估一系列提案，包括研究社交媒体禁令对儿童是否有效，以及若要实施，应如何发挥最大作用。声明指出，相关部门首长将前往澳洲取经，学习他们的做法。

英国将研究社交媒体禁令对儿童是否有效。法新社
英国将对在校内使用手机实施更严格的规范。法新社
拟提高数码同意年龄

英国政府并未提及特定的年龄限制，但表示除了其他措施外，正探索一项针对特定年龄以下儿童的禁令，同时也在研究是否应加强年龄验证，以及目前的数码同意年龄（digital age of consent）是否过低。

英国的数码同意年龄目前是13岁，这是根据《通用数据保护条例》（UK GDPR）规定，13岁以上儿童可自行同意其个人资料被处理；13岁以下则需要父母同意。

全球各国政府和监管机构正在努力应对让儿童接触社交媒体的风险，以及萤幕使用时间对他们发展和心理健康的影响。

将彻底禁止AI「裸体化」工具

近期人工智能（AI）生成内容在网上迅速爆炸性增长，加剧这种担忧。本月有关美国富商马斯克旗下Grok AI聊天机械人生成包括未成年人的非自愿性爱图像报道，引发公众强烈抗议。

英国政府表示，已制定计划要彻底禁止AI「裸体化」工具，同时也正努力阻止儿童能够在他们的设备上拍摄、分享或观看裸体影像。

实施线上安全法

政府表示也正在考虑移除或限制可能导致成瘾性或强迫性使用社交媒体的功能，例如无限滚动。

根据英国政府数据，英国近期实施的「线上安全法」是全球最严格的安全法规之一，已将儿童在网上遇到年龄验证的比例从30%提高到47%，同时也让色情网站的造访量减少了3分1。

