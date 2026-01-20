游日注意 | 警报级大雪恐连下5天 气象厅：数年一遇

日本气象厅与国土交通省周一下午召开紧急记者会表示，从（周三）21日起，日本海侧地区恐连续5天出现警报级大雪，是数年才有一次的超长持续降雪，呼吁民众高度警戒。

气象厅指，21日至25日期间，日本附近将持续维持强烈的冬季型气压配置，预估北日本至西日本的日本海侧地区，无论山区或平原都可能出现大雪，而且累积降雪量有显著增加的风险。

持续时间长 降雪量或超预期

此外，若日本海的「日本海极地气团辐合带」（JPCZ）停滞，雪云可能反复流入同一地区，导致局部降雪急剧增强，实际降雪量可能会超出预测。

气象厅指出，这波大雪的最大特征在于持续时间长，而非单纯的寒气强度。

气象厅气象监视、警报中心所长高桥贤一表示，虽然这次寒气并非今年冬季最强，但寒冷状态至少持续5天的情况并不常见，回顾过去纪录，属于数年一遇的现象。

警告车辆恐受困 吁避色不必要外出

国土交通省则警告，长时间降雪可能引发车辆受困、道路封闭及交通中断等情况，呼吁民众善用远距办公，避免不必要与不紧急的外出；同时提醒驾驶者务必更换冬季轮胎、备妥雪链，并及早装设，以防突发状况。

气象厅与国土交通省呼吁，未来数日应密切留意最新气象与交通资讯，严防大雪，以及路面结冰对交通及日常生活带来的影响。