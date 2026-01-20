阿富汗喀布尔中餐馆爆炸酿7死 两名中国公民一死一重伤

阿富汗首都喀布尔市一间由中国人经营的餐馆周一发生爆炸，造成1名中国公民及6名阿富汗人丧生，多人在事件中受伤，包括一名中国公民重伤。

涉事餐厅位于商业区沙赫尔纳沃（Shahr-e-Naw），邻近办公大楼、购物中心及使馆，是喀布尔较安全的地区。

警方表示，餐厅为一间中式面馆，由中国穆斯林阿卜杜勒·马吉德（Abdul Majid）及其妻子，与阿富汗合作伙伴经营，为当地中国穆斯林社群服务。爆炸发生在厨房附近，爆炸的冲击力导致建筑前方出现大洞，街道上满布碎片并冒烟。

喀布尔事后封锁爆炸现场进行清理和取证，直到晚间封锁才局部解除。多名阿安全部门人员持枪械在附近看守，不准包括记者在内的人员近距离拍摄和采访。

人道主义组织EMERGENCY表示，医院已接收20名伤者，包括4名女性和1名儿童，7人送院时已无生命迹象。爆炸原因仍在调查中。