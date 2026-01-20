阿富汗中餐馆爆炸酿7死 中国公民一死一伤 华使馆呼吁国民暂勿前往

阿富汗首都喀布尔市一间由中国人经营的餐馆周一发生爆炸，造成1名中国公民及6名阿富汗人丧生，多人在事件中受伤，包括一名中国公民重伤。伊斯兰国对袭击承认责任。



事发后，当地时间19日，中国驻阿富汗大使馆发布安全提示，再次提醒中国公民暂勿前往阿富汗。

涉事餐厅位于商业区沙赫尔纳沃（Shahr-e-Naw），邻近办公大楼、购物中心及使馆，是喀布尔较安全的地区。

伊斯兰国承认责任

警方表示，餐厅为一间中式面馆，由中国穆斯林阿卜杜勒·马吉德（Abdul Majid）及其妻子，与阿富汗合作伙伴经营，为当地中国穆斯林社群服务。爆炸发生在厨房附近，爆炸的冲击力导致建筑前方出现大洞，街道上满布碎片并冒烟。

阿富汗喀布尔中餐馆爆炸 至少7死 包括一名中国公民。法新社

喀布尔事后封锁爆炸现场进行清理和取证，直到晚间封锁才局部解除。多名阿安全部门人员持枪械在附近看守，不准包括记者在内的人员近距离拍摄和采访。

人道主义组织EMERGENCY表示，医院已接收20名伤者，包括4名女性和1名儿童，7人送院时已无生命迹象。爆炸原因仍在调查中。

中国驻阿富汗大使馆通告称，当前，阿富汗安全形势复杂严峻。1月19日喀布尔发生爆炸事件，造成重大人员伤亡。中国驻阿富汗使馆再次提醒中国公民暂勿前往阿富汗。已在阿中国公民和企业应遵守阿法律法规，尊重当地宗教习俗，密切关注当地安全形势，增强防范意识。加强驻地及出行安保措施，尽量减少前往饭店、宗教场所、大型商超、菜市场等人员密集场所。