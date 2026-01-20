格陵兰之争︱丹麦两运输机增派部队进驻 北约将维护北极安全

丹麦周一向格陵兰增派部队，回应美国总统特朗普近日多次就取得格陵兰主权发表强硬言论，并拒绝排除动用武力的可能性。

两C-130「大力神」运输机运送部队

丹麦国防部表示，一架载有「相当规模」士兵及陆军总司令的军机已飞抵格陵兰西部城镇康克鲁斯瓦格。根据航班追踪资料显示，最少两架丹麦C-130「大力神」运输机正前往格陵兰。

特朗普早前宣布，将对包括德国、法国及英国在内的八个参与国加征关税。面对美方关税威胁，欧盟多国正研究是否对美国实施约930亿欧元的报复性关税，或限制美企进入欧盟市场。

德国与法国周一呼吁欧洲作出「清晰回应」，同时促请局势降温。德国财长克林拜尔直言：「我们不会被勒索。」

北约秘书长吕特周一表示，北约将继续与丹麦及格陵兰合作，维护北极地区的安全。吕特与丹麦国防部长及格陵兰外长会面后，在社交平台发文指出，会上讨论了北极地区（包括格陵兰）对集体安全的重要性，以及丹麦正加大对关键防卫能力的投资。

吕特强调，北约盟国将在相关安全议题上持续合作，共同应对北极地区面临的挑战。

特朗普在接受NBC访问时，被问及是否会以武力取得格陵兰，仅回应「不予置评」，但对于若未达成协议是否落实对欧关税，则明言「百分之百会」。美国财长贝森特在达沃斯警告，欧盟若作出反制将是「非常不明智」，并称各方应「相信总统的话」。