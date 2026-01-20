Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利殿堂级设计师华伦天奴逝世享年93岁 凭「华伦天奴红」立时尚顶峰

即时国际
更新时间：13:15 2026-01-20 HKT
发布时间：13:15 2026-01-20 HKT

意大利殿堂级时装设计师华伦天奴・加拉瓦尼（Valentino Garavani）去世，享年93岁。

华伦天奴基金会其后在社交平台Instagram发声明证实，华伦天奴于周一（19日）在罗马寓所离世，家人陪伴在侧。基金会表示，遗体将于周三及周四供瞻仰，葬礼则定于周五上午11时在罗马举行。

华伦天奴是意大利最具代表性的时装设计师之一，不少国际名人都曾身穿其设计的服装，包括著名影星、有「玉婆」之称的伊利沙白泰莱（Elizabeth Taylor,）、美国已故总统列根夫人南茜（Nancy Reagan）、影星莎朗史东（Sharon Stone）、奥斯卡金像影后茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）等。

华伦天奴于1960年成立以其名字命名的时装品牌，走奢华、高贵路线，随其设计屡获外界关注和高度评价，品牌与Giorgio Armani和Karl Lagerfeld站在时装界顶峰。

这位殿堂级设计师，以其标志用色的「华伦天伦红」叱咤时装界。华伦天奴在西班牙度假时获得灵感，借此多种红色如鲜红、绯红、枣红等，让多抹红色在时装上表现极致的情感冲击，红色更成为其个人与品牌的绝对标志。

 

 

